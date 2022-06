Egy újabb gólvágóval erősít a Dortmund

Nem tétlenednek a dortmundiak: a német csapat az ötödik nyári érkezőjét jelentheti be a napokban.

Az átigazolási hírekben járatos újságíró, Fabrizio Romano szerint a Dortmund és az Ajax mindenben megegyezett Sébastien Haller klubváltásával kapcsolatban, így a francia származású, elefántcsontparti válogatott játékos 35 millió euróért teheti át székhelyét Dortmundba.

A 28 éves támadóval is megegyeztek már a németek, így már csak az orvosi vizsgálat választja el őt a klubváltástól. Haller kiváló szezont zárt: a BL-ben egyedülálló rekordot állított fel azzal, hogy mind a hat csoportmeccsen, valamint a nyolcaddöntő első összecsapásán is gólt szerzett, míg a holland bajnokságban 21 találattal lett gólkirály. Haller két szezont töltött el az Ajaxnál, ahol 66 mérkőzésen 47 gólt szerzett, valamint két bajnoki címet és egy holland kupát is elhódított.

Az elefántcsontparti csatár lehet a Dortmund ötödik nyári szerzeménye Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi és Salih Özcan után.

