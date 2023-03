Egy TV-műsorban kotyogta ki a játékosmegfigyelő, kit igazolna le a Tottenham

A szeptemberben kinevezett Jeff Vetere állásába került a meggondolatlan nyilatkozat.

Nem mindennapi történet szivárgott ki a Tottenham háza tájáról. A szeptember óta a klub alkalmazásában álló játékosmegfigyelő ugyanis példátlan őszinteséggel árulta el egy interjúban, hogy a kolumbiai Nacional fiatal kapusát, Kevin Miert szeretné megszerezni a londoni klub.

„Azt figyeljük, kik a legjobb fiatal labdarúgók a nemzetközi labdarúgásban. Kihasználva azt, hogy jelenleg Kolumbiában tartózkodom, meglátogattam a Nacionalt, és találkoztam azzal a kapussal, akitől sokat várok. Szerintem hamarosan válogatott játékos lesz” – idézte a helyi Win Sports TV Vetere szavait.

Az 53 éves szakember – aki korábban többek között a Newcastle, a Real Madrid, a West Ham és az Aston Villa alkalmazásában is állt – Mierről még azt is elmondta, hogy a kapus az életkoránál jóval érettebben bánik a labdával, és az önbizalma is a helyén van.

Vetere őszintesége azonban nem ragadtatta el a Tottenham vezetőségét: a londoniak azonnal fegyelmi eljárást indítottak a megfigyelővel szemben, aki a hír hallatára felmondott a Spursnél.

