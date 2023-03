Egy tucatnyi játékosától válhat meg a Chelsea

A nyáron távozhatnak a londoni klub létszámon felüli játékosai.

A következő átigazolási időszakban alaposan átalakulhat a Chelsea kerete. A londoniak azonban most nem feltétlenül a vételi oldalon lehetnek aktívak, hanem a 90min.com értesülései szerint rengetegen hagyhatják el Graham Potter csapatát.

A beszámolók szerint szinte biztosan új klubot kereshet majd magának Mason Mount, akit bár marasztalnának a kékek, de az angol válogatott játékos elutasította a klub új szerződésajánlatát, és mivel jelenlegi kontraktusa 2024-ben fut ki, így nyáron el kell majd adni, hogy pénzt lássanak belőle.

Hasonló cipőben jár Mateo Kovacic, Cesar Azpilicueta, Pierre-Emerick Aubameyang, Ruben Loftus-Cheek és Christian Pulisic, valamint Thiago Silva, azonban ő minden bizonnyal kitölti majd 2024-ig szóló szerződését.

Kérdéses még Ngolo Kanté sorsa, akinek már idén júniusban lejár a kontraktusa, azonban őt aligha engedik el Boehlyék, míg a szintén szabadon igazolhatóvá váló harmadik számú kapus, Marcus Bettinelli távozása szinte biztos.

Minden bizonnyal átadó listára kerül majd Edouard Mendy és Hakim Zijes is, utóbbit már télen megpróbálták kölcsön adni a PSG-nek, azonban az utolsó pillanatban kicsusszantak a felek a határidőből. A 90min azt is megjegyzi, hogy könnyen előfordulhat, hogy az Everton által csábított Conor Gallagher és a Manchester City által figyelt Ben Chilwell is búcsút int jelenlegi csapatának, ugyanakkor a balhátvéd megtartására meglehetősen sok esély van, Graham Potter menedzser ugyanis előszeretettel foglalkoztatja őt a mérkőzéseken.

