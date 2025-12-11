Egy távozó, egy érkező? A Ferencváros és a Rangers kerete is változhat

18:45-ös kezdéssel összecsap egymással a Ferencvárosi TC és a skót Glasgow Rangers az Európa-liga alapszakaszának hatodik játéknapján.

Mindkét csapat háza táján egy-egy friss átigazolási hír látott napvilágot, így könnyen lehet, hogy a zöld-fehérek búcsút inthetnek egy játékosuknak, míg a skótoknál kölcsönben szereplő labdarúgó abban bízik, végleg marad az Ibrox Stadiumban.

A brazil élvonalbeli Botafogo megkereste az FTC középpályását, Juilo Romaot és ügynökét egy esetleges átigazolással kapcsolatban. A brazil Globo nevű portál úgy tudja, a bokasérüléséből ebben a szezonban felépült középpályás meggyőzőnek találta a klub által felvázolt terveket. Az érdeklődést csak alátámasztja, hogy az Üllői129 cikke is arról ír, megkezdte a tárgyalásokat a fekete-fehér együttes.

Ami pedig a Ferencváros ellenfelét illeti, a Rangersben jelenleg kölcsönben szereplő jobbhátvéd, Max Aarons arról tájékoztatta a nyilvánosságot egy interjúban, hogy szívesen maradna a patinás skót csapatnál. Ebben az is közrejátszott, hogy a szezon közben kinevezett vezetőedző, Danny Rohl irányítása alatt magára talált a 93 Premier League-mérkőzésen pályára lépett játékos - írta meg a The Sun.

Aarons még nyáron csatlakozott kölcsönben a klubhoz a Bournemouthtól, akkor Russel Martin volt a Rangers vezetőedzője.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.