Egy sor játékostól kell megválnia a PSG-nek a nyáron

Az újabb korai BL-búcsú miatt bekövetkezhet az, amit kevesen hittek: a PSG-t is utoléri a pénzügyi fair play szabályozás, a L’Equipe információi szerint a jelenlegi gazdasági adatokkal a francia klub mindössze 80 millió eurót költhet csak játékosokra a nyáron.

Mivel azonban a klub vezetősége továbbra is a Bajnokok Ligája trófeáját tartja prioritásnak, így előbb több játékost is eladnak majd, hogy utána nagy nevekkel erősíthessék meg a keretet. A hírek szerint Neymar szinte biztosan elhagyja majd a francia fővárost, és a jelenlegi kölcsönjátékosokat is igyekeznek majd pénzzé tenni. Így végleg távozhat a PSG keretéből Georginio Wijnaldum (AS Roma), Julian Draxler (Benfica) és Leandro Paredes (Juventus), mellettük pedig Hugo Ekitike, Juan Bernat és Carlos Soler is létszámon felülivé válik majd.

Ha sikerül megfelelő mennyiségű pénzt besöpörniuk a párizsiaknak, akkor Victor Osimhen (Napoli), Bernardo Silva (Manchester City) vagy Pau Torres (Villarreal) érkezhet a francia csapathoz. A hírek szerint Milan Skriniar PSG-be igazolása is tényként kezelhető, a szlovák védőnek ugyanis lejár a szerződése az Interrel, és már meg is egyezett új csapatával a folytatásról.

