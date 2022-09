Egy népszerű komikus is benne lesz a FIFA 23-ban!

A játék történelmében először egy amerikai színészt is irányíthatunk majd.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A népszerű, labdarúgással foglalkozó vígjátéksorozat címadó főhőse, Ted Lasso és az általa irányított AFC Richmond is benne lesz a FIFA 23-ban. Az EA Sports fejlesztőcsapata elárulta, hogy az új szezonban barátságos mérkőzésen, szezon módban, mi több karrierlehetőségként is választható lesz az AFC Richmond nevű fiktív csapat, sőt menedzser karrierünket Ted Lassóként is elindíthajtuk, valamint az Ultimate Teamben is lesznek exkluzív csomagok.

„Igazán szerencsés és mélységesen hálás vagyok, mert a karrierem során eddig is különleges élményekben volt részem, de ezt a legjobbnak tartom mind közül” – fogalmazott közleményében a Ted Lassót alakító amerikai komikus, Jason Sudeikis.

A hír hallatán a Roy Kent nevű futballistát megszemélyesítő Brett Goldstein is örömködött egy sort, mint írta, alig várja, hogy legyőzze az unokaöccsét a játékban, miközben a sorozatban alakított karakterét irányítja.

A Ted Lasso egy Emmy-díjas dramedy, ami arról szól, hogy az eredetileg az NFL-ben tevékenykedő amerikai futballedző, Ted Lasso az angol fociban vállal munkát, és a kulturális különbségek, valamint az európai fociban való járatlansága ellenére mégis valahogy sikeres pályafutást valósít meg.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Németország-Magyarország NL mérkőzésen a hazaiak győzelme 1.28, a döntetlen 5.75, a vendégsiker 12.00-szeres szorzóval fogadható. (x)