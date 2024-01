Egy NB I-es légiós vesz részt az idei Afrika-kupán

Nincs egyértelmű esélyese a kontinensviadalnak.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Szombattól közel egy hónapon keresztül a 24 legjobb afrikai futballválogatott verseng a kontinensbajnoki címért: a 34. Afrikai Nemzetek Kupájának Elefántcsontpart ad otthont.

A tornának sorozatban hatodszor kellett új házigazdát találni: 2013-ban biztonsági okokból Líbia helyett a Dél-afrikai Köztársaság, 2015-ben az ebolajárvány miatt Marokkó helyett Egyenlítői-Guinea rendezte meg az eseményt, 2017-ben Líbia másodjára is visszalépett, akkor Gabon ugrott be a helyére, 2019-ben pedig Kamerunt fosztották meg a rendezéstől, mivel a szövetség képtelen volt új vezetést választani, így végül Egyiptom volt a házigazda. A kontinentális szövetség viszont nem végleg vette el a tornát Kameruntól, amely két éve látta vendégül Afrika legjobbja csapatait, az eredetileg kijelölt Elefántcsontpart pedig most adhat otthont a tornának.

A szakértők szerint nincs egyértelmű favoritja a kontinensbajnokságnak, de a legnagyobb győzelmi esélyt Marokkónak adják már csak azért is, mert a 2022-es világbajnokságon első afrikai válogatottként sikerült négy közé jutnia. A katari vb meglepetéscsapata mellett esélyesnek számít a címvédő Szenegál, a házigazda Elefántcsontpart, de Nigéria, Algéria, a hét elsőségével rekorder és legutóbb döntős Egyiptom, továbbá Kamerun, Tunézia, Ghána és Mali diadala sem lenne teljesen váratlan.

Az afrikai torna rendre nagy problémát okoz az európai kluboknak, mert meghatározó játékosokat kell nélkülözniük, ilyen a Liverpool esetében Szoboszlai Dominik egyiptomi csapattársa, Mohamed Szalah. Olyan csapatok adnak játékosokat a válogatottakba, mint a Manchester United, a Napoli, az AC Milan, a Bayer Leverkusen vagy éppen a Paris Saint-Germain. A magyar bajnokságból egyetlen játékost hívtak be, méghozzá a ferencvárosi Mohamed Ali Ben Romdhanét a tunéziai keretbe. Érdekesség, hogy a Ferencváros Konferencia-ligás ellenfele, az Olimpiakosz a marokkói támadót, Ajub el-Kabit nélkülözi majd, így ha bármelyik játékos nemzeti együttese a döntőig menetel, akkor kétséges, hogy a február 15-i első meccsen számíthatna-e rá a klubja.

Az Afrika Kupát Abidjan két, továbbá Bouaké, Korhogo, San-Pédro és Yamoussoukro egy-egy stadionjában rendezik. A hat négycsapatos csoportból az első kettő mellett a négy legjobb harmadik jut a nyolcaddöntőbe, onnantól egyenes kieséses rendszerben folytatódik a küzdelem. A döntőt február 11-én a Abidjanban játsszák.

(Forrás: MTI)