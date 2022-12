Egy megérdemelt Aranylabda története: Benzema sikerével véget ért a Ronaldo-Messi korszak?

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

2007 volt az az év, amikor Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is először ért oda az Aranylabda-szavazáson a dobogóra, azonban ekkor még az AC Milannal zseniális idényt maga mögött tudó brazil Kaká nyerte el a legjobb játékosnak járó díjat.

A következő szezontól már nem volt megállás, 2008-tól felváltva hol Ronaldo, hogy Messi vehette át a díjat, egyéni rivalizálásuk a portugál számára eleddig 5, az argentin részére 7 elsőséget hozott.A két korszakos klasszis hegemóniáját 2018-ban Luka Modric, 2020-ban a pandémia törte meg, legutóbb, 2022-ben pedig Karim Benzema vehette át az Aranylabdát. Benzema felemelkedéséhez pedig szükség volt Ronaldo távozására.

De ne szaladjunk ennyire előre! A korántsem makulátlan magánélettel rendelkező Benzema 2009-ben érkezett Madridba, pont akkor, amikor Ronaldo és Kaká is a spanyol fővárosba tette át a székhelyét Manchesterből. Benzema számára kezdetben a másodhegedűs szerep jutott, meg kellett küzdenie Higuaínnal is a kezdőcsapatba kerülését, amikor játszott, akkor pedig Ronaldo oldalán sokkal kevesebb hely jutott neki, mint korábban Lyonban, ez a góltermésén is meglátszott: első madridi szezonjában 8, a másodikban 15 bajnoki gólig jutott, és az első 6 madridi évében csak egyszer lépte át a 20 bajnoki gólos határt: 2011-2012-ben 21 találatig jutott a La Ligában, ezzel elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy csapata spanyol bajnok legyen zsinórban 3 ezüstérem után.

Benzemának egyáltalán nem volt könnyű beilleszkedni Madridban: első évében Pellegrini mester inkább Higuaínt favorizálta a poszton, ugyanígy tett a második szezonban Mourinho, azonban argentin riválisának súlyos sérülése megnyitotta előtte az utat a bizonyítás előtt. 2013-ban már az emlékezetes BBC, azaz Bale, Benzema és Ronaldo trió próbálta elhódítani a bajnoki címet, de ez 2017-ig nem jött össze a Blancóknak: a Barcelona háromszor, a városi rivális Atlético Madrid egyszer állta útjukat Benzemáéknak. Később 2015-2016-ban egészen parádés szezont futott a francia, amikor 27 bajnokin 24 gólig jutott, de ezt követően két pocsék év következett számára: 2017-ben 11, míg 2018-ban mindössze 5 bajnoki gólig jutott, igaz, időközben a Bajnokok Ligájában vigasztalódhatott, amelyet zsinórban háromszor is elhódított Zidane legénysége.

A nagy áttörés azonban Cristiano Ronaldo Juventusba igazolásával érkezett meg Benzema számára: az azóta eltelt 4 évben minden alkalommal átlépte a 20 gólos határt a La Ligában, 2018-2019-ben és egy évvel később is 21 találatig jutott, majd 23, végül 27 gólig meg sem állt a francia.

„Ronaldo távozása nyitotta meg a lehetőséget előttem. Korábban inkább több gólpasszt adtam, de tudtam, hogy más típusú játékkal többre vagyok képes. Sokat segített nekem a pályán és azon kívül is Ronaldo, de elérkezett az idő, hogy megváltoztassam az ambícióimat” – emlékezett vissza arra az időszakra 2022 nyarán Benzema.

Ez a stílusváltás meg is mutatkozik a francia támadó teljesítményében: bár még mindig sokszor és meglehetősen mélyre visszalép a labdákért, a kapu előtt is halálossá vált. Minden sorozatot figyelembe véve 137 gólig jutott az elmúlt 4 szezon 205 fellépésén (a Ronaldo-érában 428 meccsen 211 találatot termelt). A portugál klasszis utáni időszakban Benzema vezetésével kétszer állt a dobogó legfelső fokára a Real Madrid a bajnokságban, míg legutóbb emlékezetes fordítások sorozatával a Bajnokok Ligáját is behúzhatták a spanyolok. A menetelés szinte végig Benzemáról szólt: a rutinos támadó 12 forduló alatt 15 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, és bár a döntőben nem talált be a Liverpool kapujába, így is megnyerte a gólkirályi címet a legrangosabb európai kupasorozatban, és a La Ligában is, ahol végül 27 találatig jutott. Érdekesség, hogy ezelőtt életében egyszer volt gólkirály a francia, még a Lyon játékosaként, a 2007-2008-as szezon végén.

Egy ilyen szezon végén nem csoda, hogy a Real Madrid támadója kapta 2022-ben az Aranylabdát, és egy trófea kivételével Benzema mindent megnyert, amit egy játékos megnyerhet. Ő ugyanis emlékezetes magánéleti botránya miatt nem volt tagja a 2018-ban világbajnoki címet nyert francia válogatottnak…

