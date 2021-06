Egy Mbappéval már megegyezett a PSG

A 15 éves fiatal a következő három évben is a fővárosiak játékosa lesz.

Ethan Mbappe, a sztárcsatár, Kylian öccse új szerződést írt alá a PSG-vel – jelentette be a klub.

A 15 esztendős fiatal a PSG utánpótlásában szerepel és ez így lesz még három éven át, csakúgy mint Senny Mayulu.

„A PSG örömmel jelenti be, hogy két fiatal játékossal háron évre szóló szerződést kötött – jelentette be a klub. – Mindketten ígéretes tehetségek és most hároméves megállapodást írtak alá, a klub sok sikert kíván nekik.”

Mbappe az Instagram oldalán is hangot adott az örömének: „Büszke vagyok, hogy a PSG-ben folytathatom.”

Jelenleg kérdéses, hogy Kylian Mbappe hol folytatja a pályafutását, de a szurkolók abban bíznak, hogy a testvér új szerződése Párizsban tartja a válogatottal jelenleg az Európa-bajnokságon szerepel a válogatottal.

A 22 esztendős Mbappe szerződése 2022-ben jár le a PSG-nél, de több klub is szívesen látná. Ráadásul a játékos sem biztos abban, hogy nem vált klubot még a nyáron.

„Nem feltétlenül kell gyorsan döntenem. Helyes döntést kell hoznom és ez nem könnyű, minden lehetőséget meg kell vizsgálnom az elhatározás előtt. Jól érzem magam Párizsban, de vajon ez a legjobb hely a számomra? Erre egyelőre nem tudom a választ” – nyilatkozta a France Footballnak a klasszis csatár.

