Egy másik játékos sérülése miatt úszott Gabriel Jesus BL-szereplése

Gabriel Jesus hamarosan teljesen felépül az elülső keresztszalag-szakadásból, ami miatt még egyetlen percet sem játszhatott január óta tétmeccsen az Arsenalban. Ellenben az Ágyúsok U21-es csapatában már pályára léphetett, ez pedig azt jelzi, hamarosan százszázalékos lesz.

Emiatt el is indultak a találgatások, hogy vajon bekerül-e az Arsenal Bajnokok Ligája-keretébe. A football.london információi szerint ennek egy csapattársának, Cristhian Mosquerának a sérülése lehet az akadálya. A portál ugyanis úgy tudja, hogy a kolumbiai védő sérülése súlyosabb, mint ahogyan azt előzetesen gondolták. Rajta kívül Gabriel Magalhaes és William Saliba is kényszerpihenőjét tölti a védelemből, így az Ágyúsok nem fogják benevezni a brazil csatárt a keretbe. Természetesen az egyenes kieséses szakaszban még tagja lehet a csapatnak.

Tudni kell, hogy az UEFA egy hosszabb sérülés vagy betegség esetén engedélyezi a kluboknak, hogy változtassanak a keretükön, de ezt egészen a hatodik játéknapig van lehetőségük, ami ezen a héten lesz.

Mikel Arteta csapata szerdán a Club Brugge-höz látogat, erre a találkozóra pedig nem került be a névsorba Jesus.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.