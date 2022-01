Egy lépésre van az Arsenal Vlahovic megszerzésétől!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az átigazolási piac megnyitása óta tart a kötélhúzás az Arsenal és a Fiorentina között Dusan Vlahovic jövőjével kapcsolatban. A 21 éves szerb csatártehetség szerződése 18 hónap múlva lejár Olaszországban, így a Fiorentina kénytelen lesz eladni őt vagy most vagy a következő átigazolási időszakban, ha pénzt szeretne látni a kiváló szezont futó csatárból.

Az Arsenal egy igen tekintélyes, 50 millió fontos összeget le is tett az olasz klub asztalára, amelyet a Fiorentina el is fogadott. Emellett a londoni klub menedzsere a játékos ügynökeinek járó 8 milliós jutalékot is jóváhagyta, sőt a FourFourTwo szerint már Valhovic heti 300 000 fontos fizetésében is megegyeztek a felek.

Az utolsó nyitva maradt kérdés, hogy a 21 bajnokin 17 gólt szerző szerb támadó garanciát kért arra, hogy olyan klubban folytassa a pályafutását, amely a Bajnokok Ligájában indul. Az Arsenal 2017 óta nem szerepelt a legrangosabb európai kupasorozatban, azonban Mikel Arteta legénysége mindössze 2 ponttal marad el a már BL-helyezést érő 4. helytől úgy, hogy két találkozóval kevesebbet játszottak, mint a tabellán előttük álló West Ham.

