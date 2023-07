Egy külföldi edző nyitott átvenni a Ferencváros irányítását

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros sokkoló BL-selejtezős búcsúját követően menesztették Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőt, helyette pedig a már korábban is beugró Máté Csabát bízták meg az edzői feladatok ellátásával. A nemzetközi sajtóban máris elindultak a találgatások az új Fradi-edző kilétét illetően.

A Sportal bolgár sajtóértesülésekre hivatkozva arról ír, hogy Sztanimir Sztoilov kész lenne tárgyalni a Ferencvárossal. A bolgár szakember jelenleg szabadságon van, de nagyon szeretne visszatérni a munkába, miután távozott a Levszki Szófiától, ahol nézeteltérése támadt a klub elnökével.

Az 56 éves bolgár edző 2021 szeptembere és 2023 áprilisa között volt a Levszki edzője. Előtte a kazah válogatottat, a kazah élvonalbeli Asztanát, a Botev Plovdivot (bolgár), az Anorthosist (ciprusi), a bolgár válogatottat, a Litex Lovechet (bolgár), valamint szintén a Levszki Szófiát irányította.

A bolgár bajnokságot kétszer (2006, 2007), a Bolgár Kupát négyszer (2005, 2007, 2009, 2022), a kazah élvonalat is négyszer (2014, 2015, 2016, 2017) nyerte meg, de van Kazah Kupa-győzelme is (2016), a nemzetközi porondon BL-csoportköre (a Levszkivel /2007/ és az Asztanával is /2016/), valamint UEFA Kupa-negyeddöntője (2006, Levszki).

Alighanem azonban nem Sztoilov lesz az egyetlen lehetséges jelölt, a következő időszakban újabb külföldi trénerek nevét dobhatják majd be a hazai sportsajtóban.

A Ferencváros az Európa-konferencialiga selejtezőjének második fordulójában folytatja szereplését az ír Shamrock Rovers ellen.