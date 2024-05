Egy ideig úgy tűnt, olasz házi döntő lehet az Európa-liga döntőjében, ám egy öngól mindent megváltoztatott

A csodaszámba menő leverkuseni teljesítmény “i” betűjére felkerült az a bizonyos pont, ráadásul a veretlenségi sorozatuk is folytatódott.

Érezhető higgadtsággal vágott bele az Európa-liga elődöntőjének visszavágójába a Leverkusen, mely az odavágón (idegenben) 2–0-ra győzte le ellenfelét, az AS Romát.

Több helyzetet a mérkőzés első félidejében így is a németek dolgoztak ki, az olasz csapat a félpályán sem igazán jutott át. Majd a semmiből kaptak egy büntetőt, melyet Paredes értékesített, 0–1, reménykedhettek az olaszok. Paredes pedig erről még inkább tett: megszerezte saját maga és csapata második gólját is a második negyvenöt perc derekán és ezúttal is tizenegyesből. Innentől pedig akár még az is képben volt, hogy olasz házi döntője lehet az Európa-ligának. Mindezek az itáliai álmok a 82. percig tartottak. Akkor jött egy öngól – Mancini, és már 1–2 állt az eredményjelzőn, ami a Leverkusen döntőbe jutását jelentette. Ez pedig még jobban is alakult német szempontból, izgalmas meccs kerekedett ebből, ám a gyógyszergyáriak első meccsen elért eredménye megpecsételte a Farkasok sorsát, az itteni 2–2 pedig még arra is jó volt, hogy megmaradt a Leverkusen hosszú ideje tartó veretlenségi sorozata.

A másik elődöntő (Atalanta–Marseille) viszont 1–1-es első mérkőzésbeli döntetlenről indult. Az első félidő azonban csak egy gólt hozott, harcot, csatát, küzdelmet viszont annál inkább, de leginkább csak a mezőnyben. A 30. minutumban azonban minden szempontból előnybe került az Atalanta. Ruggeri pedig az 52. percben megduplázta a bergamóiak előnyét, ahonnan azért sejthető volt, hogy a Marseille-nek nem lesz visszaút. Nem is volt! Megérdemelten győzött az Atalanta végül Toure 95. minutumban szerzett találatával 3–0-ra nyert és lehet ott a második számú európai kupasorozat idei döntőjében, melyben ellenfele majd a Bayer Leverkusen lesz május 22-én.