Egy ideig nem számíthat Mbappéra és Cavanira a Paris Saint-Germain

Megsérültek a francia csapat sztárjai.

Kylian Mbappénak és Edinson Cavaninak is minimum néhány hetet ki kell hagynia, miután megsérültek a Toulouse elleni a bajnokin.

Mbappé a 4-0-ra megnyert mérkőzésen a második félidő közepén hagyta el a pályát, miután fájdalmat érzett a bal combjában.

A közleménye szerint egy kisebb szakadásról van szó, ami miatt a 20 éves támadónak négy hetet kell kihagynia.

Cavani valamivel olcsóbban megúszta, rá csak három hét kényszerpihenő vár.

Mbappé így így biztosan nem játszhat a következő fordulóban a Metz ellen, valamint szeptemberben a Strasbourg elleni bajnokin, valamint a francia válogatott Andorra és Albánia elleni Eb-selejtezőit is ki kell hagynia. Emellett kérdéses, hogy a fiatal játékos bevethető lesz-e az első csoportmeccsen és a Lyon elleni rangadón. Cavani szereplésére már valamivel nagyobb az esély az utóbbi két meccsen ráadásul egyéb gondai is vannak, Mbappé mellett ugyanis Edinson Cavani is megsérült a Toulouse ellen, valamint Neymar továbbra sem bevethető.

Thomas Tuchelnek tehát fájhat a feje, hiszen Neymar továbbra sem bevethető, ráadásul az sem dőlt el, hogy a világsztár marad-e a PSG-nél.

