A zöld-fehérek csütörtökön idegenben 1-0-ra múlták felül az újoncot. Az FTC sikerével visszavette az első helyet a Győrtől, melyet két ponttal előz meg.

A hazaiak az első pillanattól kezdve támadólag léptek fel, így a kisvárdai kapusnak tíz perc alatt két ziccert kellett hárítania, de harmadjára már Popovics sem tudott segíteni, amikor Makreckis szerzett labdát Jovicictől, majd tökéletesen szolgálta ki Nagy Barnabást.

A túloldalon az ujjsérülés miatt hiányzó Dibuszt helyettesítő Grófnak először 15 perc után akadt dolga. A Ferencváros továbbra is nagy fölényben futballozott, így a szünetig Ötvös büntetőjével, majd Yusuf góljával sikerült magabiztossá növelnie az előnyét.

A bizonytalan kisvárdai védelem összetételén kettőt változtatott Révész Attila vezetőedző, csapata pedig sokkal aktívabban kezdte a második játékrészt. A küzdelem kiegyenlítetté vált, részben azért is, mert az FTC visszavett a tempóból szem előtt tartva a csütörtöki nemzetközi kupamérkőzését az Európa-liga alapszakaszában. A meccs így különösebb izgalmak nélkül, csendesen csordogált egészen a lefújásig.

NB I, 16. forduló:

Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 3-0 (3-0)

gólszerzők: Nagy B. (11.), Ötvös (21., 11-esből), Yusuf (26.)

