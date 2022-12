Egy év után távozhat a Juventus méregdrága támadója

Az Arsenal a legaktívabb kérő.

Az olasz Calciomercato szerint a Juventus hajlandó lenne megválni Dusan Vlahovicstól.

A Zebrák januárban több mint 80 millió euróért szerződtették a szerb támadót a Fiorentinától, azonban a torinóiak bizonytalan financiális helyzetbe kerültek, miután pénzügyi szabálytalanságok miatt vizsgálat indult a klub ellen, ezért egy év után már el is adhatják a futballistát.

Vlahovics ráadásul hónapok óta lágyékproblémákkal küszködik, ezért meccshiánnyal érkezett a katari világbajnokságra is, ahol Brazília ellen nem sok nyomott hagyott maga után, Kamerun ellen nem is játszott, végül a svájciaknak csereként beállva lőtt egy gólt, de a szerbek így is búcsúztak a csoportkört követően.

A Calciomercato szerint több klub is érdeklődik a 22 esztendős csatár iránt, legfőképpen az Arsenal, amely Gabriel Jesus sérülése miatt kénytelen új ék után nézni.

