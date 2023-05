Egy ember életét vesztette a nápolyi ünneplésben

Többen megsérültek az utcai tömegjelenetek során.

Csütörtök este egész Nápolyban ünneplést tartottak az utcákon, miután a Napoli 33 év után újra olasz bajnok lett, a felfokozott hangulatú fieszta azonban tragédiába torkollott.

Olasz sajtóbeszámolók szerint egy ember meghalt három pedig megsebesült, amikor Nápolyban lövöldözés tört ki a bajnoki cím éjszakai ünneplése közben.

A La Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy egy 26 éves férfi életét vesztette a Nápolyban, amikor a Napoli szurkolói a csapat bajnoki címét ünnepelték, és lövöldözés tört ki a tömegben. Mint ismeretes, a Napoli csütörtökön, az Udinében elért 1–1-es döntetlennel biztosította be 3. bajnoki címét, 1990 után nyert ismét bajnoki címet a csapat. Nápolyban ezután vette kezdetét a fékevesztett ünneplés, mely során lövöldöztek is a drukkerek, és az egyikük olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a kórházban életét vesztette.

A hírek szerint a lövöldözésben – melynek körülményeit még vizsgálják – három másik személy, egy 26 éves nő, illetve egy 20 éves és egy 24 férfi is megsérült, de ők nincsenek életveszélyben.

További három másik személy petárdarobbanások következtében sérült meg.

