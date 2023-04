Egy elképesztő történet ért véget: Sir Alex Ferguson megkapta az elfeledett érmet

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) aranyérmeket készíttet az 1983-as Kupagyőztesek Európa-kupáját (KEK) megnyerő skót Aberdeen sikerében szerepet vállaló, de 40 évvel ezelőtt medál nélkül maradó szakembereknek, köztük Sir Alex Fergusonnak, a később a Manchester United sikeredzőjeként ismertté vált trénernek.

Az Aberdeen az 1983-as göteborgi döntőben a Real Madridot győzte le hosszabbítás után 2–1-re, de akkor csak a skót csapat 11 kezdő-, valamint öt cserejátékosa kapott aranyérmet.

Az Aberdeen történetével foglalkozó szervezet, valamint a klub korábbi vezérigazgatója, Duncan Fraser azonban közbenjárt az UEFA-nál, amely beleegyezett, hogy további hat medáliát gyártasson, így azok is hozzájuthatnak az érmekhez, akiknek negyven évvel ezelőtt nem jutott. Közöttük van a most 81 éves Ferguson is, aki az Aberdeennel elért sikerek eredményeként kapott később lehetőséget vezetőedzőként a Manchester Unitednél, amellyel 26 év alatt 48 trófeát nyert.

Ferguson mellett az Aberdeen akkori másodedzője, Archie Knox, valamint a sérülés miatt a döntőt kihagyni kénytelen középpályás, Dougie Bell is megkapja a KEK-sikerért járó aranyérmet.

Forrás: MTI

