Egy-egy győzelem és vereség a magyar válogatottól

Az U17-es válogatott győzött, az U15-ös kikapott Írország ellen.

Az mlsz.hu részletesen számolt be róla, hogy a magyar U17-es válogatott a spanyolországi edzőtáborban 2-0-s győzelmet aratott Írország ellen, míg az U15-ös korosztályos nemzeti csapat ugyanilyen arányban kikapott az írek fiataljaitól.



A Jeremiás Gergő vezette U17-es együttes 2-0-s győzelmet aratott, méghozzá remek első félidei játékot produkálva, amely során a 16. percben egy szép támadás végén Kovács Patrik vette be az ír kaput. Kombinatívan, támadó szellemben játszott a magyar válogatott, a gólon kívül is voltak helyzetei, de a szünetig nem tudta növelni az előnyét. A fordulás után az ír válogatott változtatott a játékán, és átvette a kezdeményezést, de helyzetekben nem mutatkozott meg a labdabirtoklási fölénye. A mieink nemcsak szervezetten védekeztek, hanem a hajrában egy kontra végén Hős Zsombor találatával bebiztosították a sikerüket, és a lefújásig meg is tartották a kétgólos előnyt.

– Az első félidőben ötletesen, jól futballoztunk, a játékosok maximálisan betartották, amiket kértünk tőlük. A második félidőben a vezetésünk birtokában próbált nyomást helyezni ránk az ír csapat, de kompaktak voltunk, jól védekeztünk, ezért csak egy-két pontrúgásból tudott veszélyeztetni az ellenfél. Hasznos mérkőzésen vagyunk túl, amelyen sok taktikai elemet tudtunk gyakorolni, és a játékosok teljesítménye alapján is rengeteg fontos tapasztalatot szereztünk – értékelt a mérkőzés után Jeremiás Gergő.

Az Írországban edzőtáborozó U15-ös válogatott a walesiek elleni hétfői 0-0-s döntetlen után ma 2-0-s vereséget szenvedett a házigazdák ellen. Szabados József szövetségi edző tíz helyen változtatott a két nappal ezelőtt Wales ellen pályára lépő kezdőcsapaton. Az első félidőben nem találta a mérkőzés ritmusát a csapat, az írek megérdemelten szereztek kétgólos előnyt a szünetig. A fordulás után rendeztük a sorokat, helyzeteket dolgoztunk ki, de a kapu előtt nem voltunk kellően pontosak, így nem sikerült szorossá tenni az összecsapást. A két csapat pénteken ismét megmérkőzik egymással.

– Az első félidőben védekezésben, a labdakihozataloknál és labdabirtoklásban sem voltunk kellően szervezettek, nem tudtuk felvenni a versenyt a hazaiakkal, egy oldalszabadrúgás után és egy tizenhatoson belül elkövetett védelmi hibából kaptunk gólokat. A második félidőben stabilabb lett a csapat, ekkor már ígéretes helyzeteink is voltak, sajnos nem tudtuk kihasználni őket – mondta Szabados József szövetségi edző a mérkőzés után.