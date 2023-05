Edzőváltás a Leeds-nél, egy ír legendát is visszahoznak a kispadra

Már a negyedik edzőjüket fogyasztják ebben a szezonban.

Bebizonyosodtak azok a hírek, hogy Sam Allardyce veszi át a Leeds irányítását a szezon végéig Javi Gracia menesztése után. A spanyol szakember mindössze 12 meccset élt meg a Leeds kispadján.

A klub hivatalos honlapján erősítette meg a hírt, hogy két év kihagyás után visszatér a Premier League-be Sam Allardyce. A 68 éves szakember korábban sikeresen megmentette a kiesés elől a Sunderlandet és a Crystal Palacet is. A Leeds azért választotta a szakembert, mert több, mint 500 PL meccsen ült a kispadon és 29 éves edzői tapasztalattal érkezik a klubhoz. Mindössze négy mérkőzése van arra, hogy benntartsa a jelenleg 17. helyen álló alakulatot. Allardyce az idény végéig írt alá.

"Tudom, hogy [a Leeds] nagy bajban van. Rengeteg nehéz helyzetet láttam már, és – egy kicsit több időt is el tudtam volna tölteni, de négy meccs... Remélhetőleg tudunk változtatni, és benntartjuk ezt a mesés klubot a Premier League-ben. Megdöbbentett [hogy lehetőséget kaptam], soha nem gondoltam volna, hogy a szezon ezen szakaszában állást ajánlanak majd. Amikor megcsörrent a telefonom egy olyan névvel, amelyet elég jól ismertem, azonnal tudtam, ki az, így körülbelül két másodpercbe telt, mire igent mondtam."

-mondta el Allardyce a talkSportnak.

A rutinos edző mellett a Leeds korábbi ír legendáját, Robbie Keant is szerződtetni szeretné a klub az idény végéig. A The Times beszámolója szerint Keane, aki 56 meccsen 19 gólt szerzett a Leedsben, Allardyce-t és Karl Robinsont is követi korábbi klubjába, miután beleegyezett, hogy csatlakozzon edzői csapatukhoz.

Azóta, hogy 2018-ban felhagyott a profi futballal, az indiai ATK játékos-menedzsereként töltött el egy rövid időszakot, majd Keane asszisztensi szerepet töltött be Írországban és Middlesbrough-ban is.

Karrierje alatt 126 gólt szerzett a Premier League-ben a Liverpool, a Tottenham és a West Ham, valamint a Leeds színeiben.

Forrás: SkySports

