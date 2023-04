Edzőt vált a Hertha, ismét visszatérhet Dárdai

A német sajtó szerint a Hertha BSC már döntött az edzőkérdésben.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A legutóbbi vereségével a Bundesliga sereghajtó pozíciójába süllyedő Hertha BSC vezetősége leváltja Sandro Schwartz vezetőedzőt, az utódja pedig a csapatot több ízben irányító Dárdai Pál lesz.

Egybehangzó német és nemzetközi sajtóhírek szerint a Hertha hamarosan (még vasárnap) menesztheti vezetőedzőjét, Sandro Schwartzot a gyenge eredmények miatt. Helyére a Kicker, a Bild+ és a Sky Germany információi alapján is Dárdai Pált nevezheti ki a fővárosi alakulat – az idény végéig.

A berliniek jelenleg a tabella utolsó, 18. helyén állnak, mindössze 22 megszerzett ponttal. Az idényből már csak 6 forduló van hátra, a biztos bennmaradást érő 15. hely pedig 4 pontra van a klubtól.

A csapatot korábban játékosként is erősítő Dárdai Pál már két ízben, 2015 és 2019 között, valamint 2021-ben irányította a csapatot. Bár a tabella első felét is sokszor elérte a berliniekkel, legutóbb pedig szintén nehéz helyzetben bent tartotta őket, végül kétszer is menesztették. Az akkori klubvezetők azonban már nem dolgoznak a klubnál.

Dárdai a legutóbbi elküldése óta nem vállalt máshol munkát, ezúttal pedig ismét a megszokott környezetben láthat el feladatot.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Hertha BSC-Werder Bremen bajnokin a hazai győzelem 2.17, a döntetlen 3.65, a vendég siker 3.15-szörös szorzóval fogadható.(x)