Edzőjét meggyőzte a magyar válogatott játékosának fejlődése

Nagyszerű szezont fut a holland élcsapat színeiben.

A Nemzeti Sport megkeresésére az AZ Alkmaar vezetőedzője, Pascal Jansen elemezte Kerkez Milos helyzetét. A szakember érthető módon pozitív véleménnyel van a csapat alapemberévé váló balhátvédről.

“Játékra éhesen érkezett hozzánk, de mivel a holland válogatott Owen Wijn­dal volt a posztriválisa, eleinte türelmesnek kellett lennie, ami nem az erőssége. Tehetségének és nagyszerű személyiségének köszönhetően könnyen beilleszkedett, a társak befogadták, a kínálkozó lehetőséget pedig egyből megragadta, megérdemelten játszotta be magát a kezdő tizenegybe. Aligha meglepő, szurkolóink rögtön beleszerettek a játékába és az egyéniségébe. Hihetetlenül nagy energia lakozik benne a pályán és azon kívül is, szenvedélyességével sokat tesz hozzá a csapathoz. Bal oldali szárnyvédő, ezért elvárom tőle, hogy a hátsó sornak stabil pontja legyen. Védekezésben kiváló az egy egy elleni helyzetekben, agresszívan fogja az emberét, de a legfőbb erősségei labdabirtokláskor domborodnak ki. Magabiztos a labdával, felismeri a bejátszható területeket a saját és az ellenfél térfelén egyaránt, továbbá rengeteget fut, ami a támadófutballunk szempontjából értékes, hiszen gyakran felér az ellenfél tizenhatosához – mivel az összjátékban is hasznos, gólpasszokat remélhetünk tőle. Elégedett vagyok a fejlődésével, örömteli, hogy fogékony a tanulásra. Ez az első idénye a holland élvonalban, fiatal kora ellenére hamar felvette a ritmust. Remélem, még sokáig az AZ játékosa marad, de a futballban nem lehet tudni, mit hoz a holnap. Ahhoz, hogy az irodám falára kikerüljön a meze, itt kellene maradnia még néhány idényre, majd nagycsapathoz kellene szerződnie" - árulta el a vezetőedző Kerkezről.

A Voetbal International alkalmazásában álló Simon Zwartkruis, a labdarúgó-magazin AZ-ra specializálódó szak­írójaként hétről hétre testközelből látja futballozni Kerkez Milost:

“Szerintem mindent elárul róla az alábbi történet. A csapat balszélsője, Jesper Karlsson rendre kint marad edzés után gyakorolni az egy egy elleni játékhelyzeteket. Amikor arról faggattam, kivel szokott gyakorolni, a belső védőként bevethető Pandelisz Hadzidiakoszt nevezte meg. Megkérdeztem, hogyhogy nem Milossal gyakorol, mire annyit felelt, nem akarja sérülés miatt kihagyni a hétvégi meccset… Eleinte túlpörgött az edzéseken, le kellett nyugtatni, a stáb megtiltotta neki a kemény belépőket, de neki ilyen a személyisége. Az utóbbi időben okosabb, felelősségteljesebb lett a játéka, ugyanakkor a kiváló mentalitását és odaadását megőrizte. Nem riad meg senkitől és semmitől, az erőnléte fantasztikus, az idényben még nem volt sérült – ez azért is nagy szó, mert sok védő dőlt ki az AZ-ből. Erénye, hogy a kiélezett, fontos mérkőzéseken jó teljesítményt nyújt, a topcsapatok ellen rendre helytáll. Ez is bizonyítja tehetségét, nagy értéke a klubnak” – árulta el a lap kérésére.

A 18 évesen a magyar válogatottban is debütáló vajdasági származású hátvéd iránt topligás csapatok is érdeklődnek.

