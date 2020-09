Edzője szerint is erősítésre szorul az Újpest

Az Újpest legutóbb 4–2-es vereséget szenvedett a Kisvárdától, előtte pedig 3–2-re kapott ki a Puskás Akadémiától. A két meccsen kapott hét gól bizonyíték arra, hogy valami nagyon nincs rendben a lila-fehékrek védekezésével. A legfrossebb hír, hogy Obinna is elhagyta az együttest, így a középpálya stabilitása is veszélybe került. Predrag Rogan, a lila-fehérek vezetőedzője is tudja, hogy bajban van a csapata.

„Az előző idény végén eligazolt Balázs, Heris, Litauszki , Zsótér és Novothny. A felkészülés alatt távozott még Sedlacek és Calcan, és szezon elején pedig ismét gyengült a keretünk a távozó Kosztával, Burekovic-csal, és most Obinnával. Ezt is figyelembe véve új játékosokra mindenképp szükség van, és hamarosan, sőt, inkább azt mondhatom, hogy a következő napokban új arcokra számíthatunk a csapatnál. Három érkező játékossal számolunk jelenleg” – nyilatkozta a szakember a klub honlapjának.

Az edző azzal is tisztában van, hogy elsősorban a védelmet kell megerősíteni.

„A bennünket elhagyó futballisták listájából, illetve az utolsó 2 meccs elemzéséből, valamint Obi és Burekovic hiánya is azt mutatja, hogy a védelmünkre és a középpálya támadó szekciójára kell még megfelelő játékosakat szerezni. A most csatlakozók a védelmet fogják erősíteni, 2 bal oldali, és egy középső védő érkezik, illetve a tervek szerint még a támadószekcióba is igyekszünk új játékost hozni.”

Predrag Rogan arról is beszámolt, hogy az ígéretesen kezdő Lirim Kastrati miért nem szerepel mostanában a csapatban.

„Lirim már a tesztjátékok során is jó benyomást keltett, ezért is igazoltuk le. Adtam neki egy esélyt a Budafok ellen, amit ő ki is használt, és jól teljesített, de már az első meccs után is folyamatos fájdalmat érzett a lábában, ami sajnos a koszovói válogatott összecsapások után erősödött kicsit. Részletes vizsgálatokon esett át, és végül kiderült, hogy nem komoly a gond, így hétfőtől már együtt edzhetett a fiúkkal. Én is szeretném a lehető leghamarabb a pályán látni, de természetesen óvatosnak kell lennünk, mert a játékosok egészsége és annak védelme a legfontosabb.”

Az Újpesttel kapcsolatos hír még, hogy elmarad a hétvégi kupameccs, mivel az Iváncsa halasztást kért a vírushelyzet miatt.