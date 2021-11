Edzője elárulta, miért nem játszatja Szalai Attilát

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Szalai Attila immáron három egymást követő mérkőzésen nem került be a Fenerbahce kezdő tizenegyébe, amire azóta nem volt példa, amióta januárban Törökországba igazolt.

A 23 esztendős magyar válogatott védő a Galatasaray elleni bajnokit végig a kispadról volt kénytelen figyelni, az Olympiakosz elleni Európa-liga találkozón a 78., míg a tegnapi, Göztepe elleni Süper Lig-meccsen a 90. percben cserélte be edzője.

A sportsajtóban már többféle pletyka kering a miértekről. Sokan azt sejtik a háttérben, hogy Szalait a Chelsea-vel állítólagosan megkötött megállapodás miatt rejtegetik a többi csapat megfigyelői elől, vagy éppen egy esetleges sérülést akarnak ezzel elkerülni, s így azt is, hogy a télen kevesebb pénzért tudják értékesíteni.

Vitor Pereira, a Fenerbahçe trénere elmondta az ő verzióját a tegnapi, Göztepe elleni találkozót követően.

„Ma Szalai helyett Serdar Aziz-t választottam. Nagyon magas színtű játékos, aki a török ​​válogatottban játszik. Szalai is tagja hazája nemzeti csapatának, de amikor arra gondoltam, hogy mit követel meg a mai mérkőzés, Serdar Azizt tartottam alkalmasabbnak a posztra. Eljön a nap, amikor Szalai is játszani fog, és minden tőle telhetőt meg is fog tenni” - nyilatkozta Pereira.

