Edwin van der Sar visszatérhetett volna a Manchester Unitedhoz, de nemet mondott

Van der Sar 2011-ben vonult vissza a profi futballtól, és rögtön elkezdett marketinges pozícióban dolgozni volt klubjánál, az Ajaxnál. Később vezérigazgatóvá léptették elő, és ezt az állást még a Manchester United hívására sem hagyta ott - árulta el a Sky Betnek.

Sőt, kétszer is leült tárgyalni a manchesteriek korábbi alelnökével, Ed Woodwarddal.

"Igen, kétszer is leültem beszélni Eddel [Woodward - a szerk.] arról, hogy a vezetőségben tagja legyek, de azon a ponton úgy gondoltam, hogy még van dolgom az Ajaxnál. Mindkét beszélgetés jó volt, minden bizonnyal mellette kaptam volna lehetőséget. Ed remek munkát végzett a klub élén, főként marketingszempontból" - vélekedett.

A volt holland hálóőr 2023-ban távozott az amszterdamiaktól, és bár azóta több klub is megkereste, egyelőre nem találta meg a számára megfelelő projektet.

Van der Sar 2005 nyarán került az Old Traffordra, ahol négy Premier League-győzelmet ünnepelhetett, emellett 2007-08-ban a Bajnokok Ligáját is elhódította a Uniteddal.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

