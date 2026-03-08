Nyolc hónappal kinevezése után távozik a Nottingham Forest sportigazgatója

A brazil szakembert tavaly júliusban nevezte ki Evangelosz Marinakisz tulajdonos a szakmai irányítás élére, ám tudva levő volt, a lényegi kérdésekben továbbra is a görög üzletember szava a döntő. Edu korábban az Arsenalnál dolgozott hasonló pozícióban, ahol nagy szerepet játszott az Ágyúsok újjáépítésében és felemelkedésében.

Kaotikus szezonon van eddig túl a Nottingham Forest, már négy különböző edző irányította a csapatot: Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglu, Sean Dyche, jelenleg pedig Vitor Pereira - bár az edzőkérdésben is marginális szerep jutott Edu Gasparnak.

A nottinghami együttes a kiesés ellen harcol ebben a szezonban, mindössze egy pont választja el a csapatot a már kieső helyen lévő West Ham Unitedtől, az Európa-ligában viszont sikerült a nyolcaddöntőbe jutás a Fenerbahce elleni playoff-győzelemmel, és a dán Midtjyllandon át vezet az út az El-negyeddöntőbe.

Forrás: The Athletic





