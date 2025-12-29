A 38 éves csatár, aki az európai topfutballban és hazája válogatottjában is kitörölhetetlen nyomot hagyott, érzelmes búcsúüzenettel köszönt el a sportágtól – legalábbis a közösségi médiában futótűzként terjedő hírek szerint.

„Békében távozom” – szólt az állítólagos búcsú

Cavani a posztjában így fogalmazott:

„Nagyon köszönöm neked futball! Formáltál, kihívások elé állítottál, megtanítottál felállni, ha elestem, és értékelni minden egyes lépést. Mindez nem lett volna lehetséges a családom, a barátaim, a csapattársaim, az edzőim és mindenekelőtt az emberek nélkül. A szurkolók szeretete minden országban és minden klubban valami olyasmi, amit örökre magammal viszek. Békében távozom, azzal a nyugalommal, hogy minden edzésen és minden meccsen mindent beleadtam.”

A veterán támadó 2023 nyarán érkezett a Boca Juniors együtteséhez, ahol bár 79 mérkőzésen 28 gólt szerzett, az utolsó szezonjában már nem tudott meghatározó lenni. Míg 2024-ben még alapember volt, idén a sérülések jelentősen limitálták a játékidejét: az első bajnoki kiírásban mindössze 11, a másodikban pedig 10 alkalommal léphetett pályára.

Egy páratlan karrier emlékei

Ha Cavani valóban befejezi, a futballvilág egyik leghatékonyabb befejező csatárától búcsúzhatunk. Karrierje során mindenhol bizonyított:

Olaszország: A Palermo és a Napoli színeiben vált világklasszissá.

Franciaország: A Paris Saint-Germain történetének egyik legnagyobb alakja lett, 2013 és 2020 között kereken 200 gólt szállított a párizsiaknak.

Anglia és Spanyolország: Megfordult a Manchester Unitednél és a Valenciánál is, mielőtt hazatért volna Dél-Amerikába.

Válogatott: A Celeste színeiben 136 meccsen 58 gólt szerzett, tagja volt a 2011-es Copa América-győztes csapatnak.

Fordulat az ügyben: Csak egy rossz tréfa lenne?

Bár a hír bejárta a nemzetközi sportsajtót, a Futballtangó Facebook-oldalán megjelent friss információk árnyalják a képet.

Több forrás és szemfüles szurkoló is arra hívta fel a figyelmet, hogy a bejelentés időpontja egybeesik a spanyol nyelvterületen elterjedt „Día de los Inocentes”-szel (a december 28-i „bolondok napjával”). Mivel Cavani hivatalos csatornáin nem jelent meg a fenti idézet, egyre valószínűbb, hogy a „Matador” 2026-ban is ott lesz a pályán.

Akár igaz a hír, akár csak egy jól sikerült álhír, egy dolog biztos: Cavani távozása (legyen az most vagy egy év múlva) hatalmas űrt hagy majd maga után a futballpályákon.

