Edgar Davids a harmadosztályban folytatja

Edgar Davidsnak új munkája van: a holland válogatott egykori klasszisa, aki aktív karrierje során az Ajax, a , a Barca és a Tottenham csapatában is játszott, most a portugál harmadosztályú SC Olhanense csapatát fogja irányítani - jelentette be hétfőn a klub a hivatalos facebook oldalán.

A 74-szeres válogatott játékos korábban az angol FC Barnet csapatánál volt játékosedző, kinevezését megelőzően pedig a holland másodosztályú SC Telstarnál, van Gaal korábbi segítőjénél, a holland idejében a Bayernnél is tevékenykedő Andries Jonker mellett szerzett másodedzőként tapasztalatokat.

Korának egyik legjellegzetesebb játékosa, azaz a védekező középpályásként befutó "Pitbull" most először fog vezetőedzőként tevékenykedni. Ebben a videóban idézzük fel aktív pályafutásának emlékezetesebb momentumait.

