Édesapja elrablásának történetét osztotta meg a korábbi Chelsea játékos

Épp a vb-n játszott.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Abramovich szabadította ki.

A cikk lejjebb folytatódik

Luis Díaz szüleinek elrablásáról szerencsére pozitív hírek jöttek, a mai nap folyamán édesapja is biztonságba került. Hasonlóan járt korábban John Obi Mikel is, ő mesélt saját esetéről.



"A világbajnokságon voltam Oroszországban 2018-ban, épp az argentinok elleni mérkőzés előtt álltunk 2 órával. A testvérem hívott, hogy elrabolták édesapámat. Ez már másodszor fordult elő, az első is sokkoló volt, de a második pláne, hiszen életem egyik legfontosabb mérkőzése várt rám.



30 percig egy szobában ültem egyedül, nem beszéltem senkivel, nem hagytam el a helyiséget, csak azon gondolkodtam, mit tudnék tenni. Folyamatos kétségekben voltam, ráadásul Messi és Argentína várt ránk egy vb-mérkőzésen.



A Chelsea és Roman Abramovich nagyon sokat segített nekem. Roman megkérdezte, hogy szeretném-e, hogy embereket küldjön apámért Nigériába, akik ki fogják szabadítani apámat. Nem is értettem ez, hogy lehetséges ez, de azt mondta ne aggódjak, ha kell elintézi."



Mikel szüleit négy nap múlva szabadon engedték.