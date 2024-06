Ederson: Kíváncsi vagyok a Premier League-re

Állítólag a Liverpool vinné.

Az Atalanta sztárja reagált a pletykákra.

A hírek szerint a Liverpool az Atalanta játékosával, Edersonnal erősítené meg középpályáját. A brazil játékost kérdezték erről.



"Nagyon boldog vagyok az Atalantánál. Épp most nyertem egy nagyszerű címet, nagyon jól beilleszkedtem. A jövőm nem aggaszt. Ami most aggaszt, az az, hogy jól szerepeljek itt a brazil csapattal, hogy pozitív benyomást keltsek, mert ez az első behívóm. Biztosítani szeretném, hogy mindenki ismerjen itt is, ahogy Olaszországban ismernek. Nagyon összpontosítok, nagyon boldog vagyok, és igyekszem a legtöbbet kihozni ebből a pillanatból a nemzeti csapattal."

A jövőjéről hozzátette: "Nem tudom, sokat gondolkodtam rajta, szeretem Olaszországot, jól alkalmazkodtam, de kíváncsi vagyok a Premier League-re is, szóval nem tudom. Még mindig fejlődöm, így nem tudom, hogy maradok-e Olaszországban, azt hiszem, még mindig van mit bizonyítanom. Ha máshova megyek, akkor is. Folytatni fogom a fejlődést."