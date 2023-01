Eddig biztosan nem távozik Berlinből Dárdai!

Fontos eseményhez kötötte a váltás lehetőségét.

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál a Sportrádiónak adott rövid interjút, amelyben elmondta, két évig még biztosan nem távozik Berlinből. „Bencének még két éve van az iskolában, addig még biztos, hogy Mónikával Berlinben fogunk élni, a gyerekeket tápláljuk" – mondta a szakember, majd hozzátette, ha valakinek még kell, akkor csak ezt követően gondolkozna el egy Berlinen kívüli munkán.

„Tavaly még sok érdeklődő volt, akár a Bundesligában, de külföldről is, most télen azonban semmiféle olyan érdeklődés nem volt, amelyre azt mondanám, hogy érdemes lenne vele foglalkozni" – jelentette ki Dárdai, majd hozzátette, 50 éves koráig akart dolgozni, most 47 éves, így három évvel kicsit visszább csúsztak, de meglátja mit hoz a jövő.

Dárdai Pál arról is beszélt, ő nem ajánlgatja magát sehova, soha nem is tette, sem a Herthánál, sem a válogatottnál. „Nem vagyok az a típus, én nem így dolgozom, hanem bizalommal, úgy, hogy a klubot, mentalitást építek, úgyhogy én egy ilyen kakukktojás vagyok."

