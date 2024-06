Eb 2024: Ukrajna az Eb-k történetének első négypontos csoportkörös kiesője

A belgák másodikként mentek tovább, a franciákkal találkoznak.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A belga válogatott gól nélküli döntetlent játszott az ukránokkal a labdarúgó Európa-bajnokság E csoportjának utolsó, harmadik fordulójában Stuttgartban, ezzel az ukránok búcsúztak a kontinenstornától, a rivális pedig bejutott a nyolcaddöntőbe.

A cikk lejjebb folytatódik









Az E csoport egészen izgalmas kérdéseket tartogatott a harmadik fordulóra is, hiszen mind a négy csapat 3 ponttal várta a zárókört. Az is biztos volt, hogy az ukránok várják legrosszabb szituációból az összecsapásokat, hiszen két döntetlen az ő kiesésüket jelentette volna.



Csendesen kezdődött a belga-ukrán csata, az első félidő csak kisebb lehetőségeket hozott, de igazán egyik csapat kapuja sem forgott veszélyben, 45 perc után pedig mivel 1-1-re állt a román-szlovák derbi, így az ukránok lehettek csalódottabbak.



A második félidő első nagy helyzete Carrasco előtt adódott, de Turbin remekül védett. Az ukránokat egyre sürgette az idő, de sem Dovbyk, sem Malinovsky nem tudta bevenni a belgák kapuját. A végeredmény 0-0 lett, s mivel a másik meccsen is maradt a döntetlen, Ukrajna lett az Eb-k történetének első csapata, mely 4 ponttal kiesett már a csoportkörben.

Ezzel eldőlt, hogy a belgák jutottak tovább, és hétfőn a nyolcaddöntőben Franciaországgal játszanak Düsseldorfban.