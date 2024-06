Eb 2024: Továbbra is hibátlanok a spanyolok

Ferran Torres döntött.

A már nyolcaddöntős spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a vereségével kiesett albán csapatot hétfőn a németországi labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjának zárófordulójában.









A biztos továbbjutás tudatában Luis de la Fuente spanyol szövetségi kapitány alaposan felforgatta együttesét, és tíz helyen is változtatott a korábbi kezdőcsapaton. A szakvezető még kapusposzton is cserélt: Unai Simón helyett David Raya állt a gólvonalra. A világ- és Európa-bajnok Jesus Navas pedig rekordot döntött, mivel 38 évesen és 216 naposan ő let minden idők legidősebb spanyol játékosa, aki világversenyen szerepel.

Az albánok annak a tudatában léptek pályára Düsseldorfban, hogy csak győzelem esetén marad esélyük a továbbjutásra. Ehhez képest nagy spanyol mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés, a lendületesen letámadó ibériaiak már a 13. percben előnyben voltak. A brazil Sylvinho tanítványai a folytatásban is alig jutottak el a spanyol kapuig, Rayának a 44. percben akadt először komoly feladata.

Térfélcsere után Joselu szépségdíjas lövése épphogy elkerülte a kaput, de a La Roja ezt követően nem erőltette a támadásokat, az albán próbálkozásokból pedig többnyire hiányzott az átütőerő. A balkáni együttes a hajrában mindent egy lapra feltéve rohamozott, de a vereséget nem tudta elkerülni, és végül egy ponttal, csoportnegyedikként búcsúzott második világversenyétől.