Eb 2024: Szlovéniát a novemberi veresége ejtette ki?!

Soha nem történt még ilyen az Európa-bajnokságok történetében.

Most először fordult elő az Eb-k történetében, hogy több csapat minden mutatóban megegyezett: Szlovénia és Dánia is három ponttal, egymás elleni döntetlennel, 2–2-es gólaránnyal és hat sárga lappal zárt a C csoportban – így a selejtezős rangsor miatt Dánia lett a csoportmásodik végül.

De hogy miért és hogyan?

Az összesített Eb-selejtezős rangsorban Dánia 9., Szlovénia 15. helyen végzett, így bő fél évvel a sorozat lezárultát követően most ez dönt az Európa-bajnoki továbbjutó helyek sorrendjéről. Érdekesség, hogy a két csapat a selejtezőben is találkozott, akkor is ugyanannyi pontot szereztek, sőt Szlovénia gólkülönbsége még jobb is volt – ám abban a lebonyolításban is az egymás elleni eredmények rangsoroltak (Szlovéniában 1–1-et játszottak, a dánok hazai pályán 2–1-re nyertek), így az északiak nyerték azt a csoportot, most pedig ezáltal ők jutottak második helyen tovább az angolok mögött.