Eb 2024: Problémás az angol középpálya?

Sokan panaszkodtak Anglia Szerbia ellen mutatott játéka miatt és a legtöbben Harry Kane, valamint Phil Foden formája miatt emeltek szót.

Gareth Southgate szövetségi kapitány akár már a mai Dánia elleni mérkőzésre fölforgathatja a csapatot.

Legalábbis a korábbi válogatott védő, Gary Neville szerint muszáj lesz följavulniuk egyes posztokon:

„Nem elég gördülékeny a játék a középpályán. Ezen javítani kell a csoportkörben, különben később súlyos gondok jelentkezhetnek. Tehetséges futballistáink vannak, de vajon csapatként is jók vagyunk? Nem feltétlenül a legjobb labdarúgók alkotják a legjobb együttest… Declan Rice mellé optimális partner kell, az Arsenalnál Jorginho vagy Thomas Partey jó megoldás. Trent Alexander-Arnold eredetileg jobbhátvéd, de a középpályás feladatokat is el tudja látni, igaz, neki is javulnia kell. A válogatottnak erősödnie kell a középpályán, ha nagy célért akar küzdeni az Európa-bajnokságon” – mondta a korábbi 85-szörös angol válogatott védő a Sky ­Sportsnak.

Harry Kane hiába futott kiváló szezont a Bayernben, eddig nem sok köze volt a labdához, míg eggyel hátrébb Phil Foden, aki a Manchester Cityben nyújtott kiemelkedőt, nem igazán találta meg a formát és ha már középpálya, Gary Neville úgy véli ez a csapatrész nagy problémát jelent, Dánia ellen is ez lehet Anglia leggyengébb pontja.

