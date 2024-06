Eb 2024: Nagyszerű gólokkal verte Törökország Georgiát

A második félidőben felőrölték ellenfelüket a törökök.

A török válogatott 3-1-re legyőzte az újonc Georgia csapatát a németországi labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének keddi játéknapján, az F csoport nyitányán.

A mérkőzés első félidejében lüktető volt a játék, a 25. percben egy rövid georgiai felszabadítás után Müldür 16 méterről, jobb külsővel kapásból lőtte ki a rövid felső sarkot. A 32. percben Kocsorasvili cselezgetett a jobb oldalon, a laposan az öt és feles sarkához passzolt labdáját pedig Mikautadze lőtte laposan a rövid alsó sarokba mellett. Ezt követően mindkét együttes előtt több nagy helyzet is adódott: a török kapusnak ziccert kellett védenie, míg csapattársai elöl egy kapufát és egy lesgólt is elértek.

A fordulás után is jobbára a törököknél volt a labda, ők diktálták a mérkőzést magas tempóját, és amikor tovább fokozták a nyomást, Güler révén újabb bombagóllal ismét előnybe kerültek. A georgiaiak kontráiban is benne volt a gólveszély, egy ilyen végén Kocsorasvili a felső lécet találta telibe, majd a hajrában többször is egyenlíthetett volna a torna egyetlen újonca, ám játékosai minden lehetőséget elpuskáztak, a törökök pedig az utolsó másodpercekben üres kapus góllal büntették meg őket.

A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy nem csak a pályán, de a lelátón is összecsaptak a georgiaiak a törökökkel:





