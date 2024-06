Eb 2024: Molinón üzennek a román focidrukkerek a magyaroknak

Erdélyt, a Kárpátokat és az Eb-nyolcaddöntőt is felhánytorgatták.

Magyarországnak drámai körülmények között, a skót válogatott ellen a 100. percben szerzett góllal nyílt meg arra a lehetősége, hogy akár csoportharmadikként is továbbjusson az Európa-bajnokságon. A többi eredmény viszont nem alakult kedvezően, így a magyar válogatott számára véget ért a kontinensviadal. A románoknak viszont nem.

A cikk lejjebb folytatódik





Románia meglepő módon csoportelsőként jutott tovább a Belgium, Szlovákia, Ukrajna alkotta kvartettből. A román válogatott július másodikán Hollandia ellen fog megmérkőzni a nyolcaddöntők alkalmával.

A román-magyar szurkolói viszony sosem volt felhőtlen, most pedig újabb okot találtak a szomszédaink, hogy megmutassák erőfölényüket. Pár román szurkoló most egy molinón fejezti ki, hogy miben is jobbak hazánknál - figyelt fel a Sportal: Magyarországgal ellentétben övék Erdély és a – délkeleti – Kárpátok, illetve, hogy bejutottak az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe.

Ha az országok történelmet nem is vesszük szemügyre, az Eb-k történetére rátekinthetünk: a 2020-as kontinenstornára a román válogatott ki sem jutott, míg 2016-ban (amikor a magyarok csoportelsőként a nyolcaddöntőig meneteltek) egyetlen szerzett ponttal távoztak Franciaországból.