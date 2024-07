Eb 2024: Megszólalt Ronaldo a kiesés után, már a jövőjére is tett utalást

Azt már korábban elmondta, hogy az idei volt az utolsó Európa-bajnoksága.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A portugál válogatott a franciák ellen büntetőpárbajban maradtak alul a 2024-es Európa-bajnokság negyeddöntőjében. A kiesés után újból felerősödtek azok a hírek, hogy a 2016-os Eb-győztes csapatkapitány felakaszthatja a stoplisát a válogatottnál. Cristiano Ronaldo most egy bejegyzésben tett sejtelmes üzenetet.





Roberto Martínez, Portugália szövetségi kapitánya szerint még nincs döntés arról, hogy Cristiano Ronaldo az utolsó meccsét játszotta-e a portugál válogatottban pénteken, a Franciaországgal szemben tizenegyespárbajban elveszített Európa-bajnoki negyeddöntőn.

A szakvezető kijelentése már csak azért is figyelemre méltó, mert a hatszoros aranylabdás korábban arról beszélt, hogy szeretne pályára lépni a 2026-os világbajnokságon. Most az érintett fél is megszólalt a kiesés után.

„Többet akartunk. Többet érdemeltünk. Magunkért. Mindannyiótokért. Portugáliáért. Hálásak vagyunk mindazért, amit kaptunk tőletek és mindenért, amit eddig elértünk. Biztos vagyok benne, hogy a pályán és azon kívül is tisztelet érdemel az örökségünk, és tovább fogunk építkezni. Együtt”

- írta ki X-oldalára a portugál klasszis.

Azt viszont már kész ténynek vehetjük, hogy többet nem lép pályára európai kontinensviadalon a 39 esztendős támadó. A szlovénok elleni 0-0-s eredmény után, ráadásul büntetőt hibázva, elég szomorú pillanatban mondta el Cristiano Ronaldo, hogy ez volt az utolsó Európa-bajnoksága.