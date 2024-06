Eb 2024: Másodjára is beázott a dortmundi stadion, a dánok jót zuhanyoztak közben - VIDEÓ

A villámok csapkodhattak, de a dánok jókedve megmaradt.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A nyári tornák általában a jó időkről és a nagyszerű futballról szólnak, de a rossz időjárás mindenki kedvét elronthatja. Azonban nem lett rosszabb hangulata azoknak a dán szurkolóknak, akik nyakába ömlött a víz a Signal Iduna Park nézőterén a németek elleni mérkőzésen.





A Németország-Dánia mérkőzés 35. percében, 0–0-s állásnál Michael Oliver játékvezető biztonsági okokból – a zuhogó eső, az erős szél és az ismétlődő villámcsapások miatt – leparancsolta a labdarúgókat a pályáról. Nem sokkal később már a jég is verte a dortmundi Signal Iduna Parkot.

Azonban ez sem akadályozta meg két dán szurkolót attól, hogy elvegyék a jókedvüket. A modern stadionok általában el tudják vezetni a nagy mennyiségű vizet a pályáról, sőt a szurkolók is biztonságban érezhetik magukat, hiszen a teljes lelátó be van fedve. Azonban még így is jöhetnek kellemetlenségek. A dortmundi stadion tetőszerkezete már a Törökország-Georgia csoportmeccs előtt is a tetőszerkezet elkezdett beázni, sőt félő volt, hogy a meccset is halasztani kell. Végül sikerült azokról a helyekről ideiglenesen eltávolítani a nézőket, ahol a nyakukba zuhant volna a nagy vízmennyiség.

A stadiont pedig nyilván nem pár nap alatt újították fel, így a német-dán meccset, amikor újra lecsapott az égi áldás megint a szurkolók látták a legnagyobb kárát. A félbeszakított mérkőzés közben két dán szurkoló rögtönzött zuhanyt vett, s jót szórakoztak azon, hogy a nyakukba ömlik az eső.

Huszonöt perc szünet után végül a játék is folytatódhatott, a német válogatott a második félidőben két góllal döntötte el a továbbjutás sorsát.