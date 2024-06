Eb 2024: itt vannak a legfrissebb hírek Varga Barnabásról

Biztató hírek érkeztek a magyar válogatott és a Ferencváros labdarúgójáról.

Varga Barnabás a skótok elleni Eb-csoportmeccsen szenvedett horrorsérülést, megműtötték, most pedig itt vannak a legfrissebb hírek róla.

Még szerdán kiengedik a stuttgarti kórházból a Magyarország–Skócia Eb-csoportmeccsen súlyos arcsérülést szenvedő Varga Barnabást. A műtét a hírek szerint jól sikerült, nem lépett fel komplikáció, így a tervezett protokollnak megfelelően Varga Barnabás szerdán elhagyhatja a stuttgarti kórházat. Természetesen nem tér vissza a válogatott weileri bázisára, hanem Magyarországra utaztatják haza.

Ha minden jól alakul, a ferencvárosi támadó három hét múlva akár el is kezdheti maszkban az edzéseket, két hónapon belül akár pályára is léphet a csatár, de az optimális esethez még nagyon sok feltételnek teljesülnie kell - számolt be minderről a Nemzeti Sport.