Eb 2024: hazaküldték a német-magyar meccs játékvezetőjét

Számára is eljött a torna vége.

Minden magyar emlékezetébe bevésődött az a pillanat, amikor a németek elleni csoportmeccsen Danny Makkelie sípja néma maradt, amikor Willi Orbánt a földre vitte Ilkay Gündögan szerelése az első hazai gólt megelőzően.

Azonban nem ez volt az egyetlen kétes megitélésű helyzet, aminél nem váltotta ki a szurkolók és az Európai Labdarúgó Szövetség tiszteletét a holland bíró, hiszen a horvát-olasz meccsen is volt olyan szituáció, aminek végkimenetelével nem mindenki értett egyet. Sokak szerint indokolatlanul sokat hosszabbított a rendes játékidő letelte után, ami a 98. percben szerzett Zaccagni gólnak köszönhetően Horvátország továbbjutásába került. A horvát szövetség hivatalosan is panaszt tett az UEFA-nak, így valószínűleg ez is sokat nyomott a latba, hogy végül nem vezethet több mérkőzést.