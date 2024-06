Eb 2024: Hatalmas hangulatot teremtettek a stuttgarti utcákon a magyar szurkolók - VIDEÓ

Húszezer magyar drukker érkezett meg a magyar válogatott utolsó csoportmeccsének helyszínére.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az előző két találkozóhoz hasonlóan a helyi hatósággal együttműködve ismét megteremtette a lehetőségét, hogy a magyar szurkolók vasárnap Stuttgartban is együtt vonulhassanak a skótok elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzés helyszínére. A meccsnapon pedig be is vették a város utcáit a magyar drukkerek.





50 ezer skót és 20 ezer magyar drukker érkezett meg vasárnap Stuttgartba, ahol 21:00-kor kezdődik a Magyarország-Skócia labdarúgó Európa-bajnoki-mérkőzés, számolt be a német Stuttgarter Zeitung híréről az Origo. Amint azt a németek megírták, a teljes belvárost le kellett zárni, mert a tömeg szinte mindenhol hömpölyög. Sokkal többen érkeztek meg Stuttgartba, mint ahányan be tudnak menni majd a stadionba, így azok akik jegy nélkül vannak a városban kialakított szurkolói zónákban tudják majd a meccseket megtekinteni.

Egy, a helyszínen lévő magyar szurkoló feltöltötte az X-re, hogy valójában milyen is a hangulat a városban, négy órával a mérkőzés kezdete előtt.

Miközben azt is megtudhattuk egyik szurkolótársunktól, hogy a pálinka jobb ital, mint a skót nemzet hagyományos itala, a whisky.