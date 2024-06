Eb 2024: egybehangzó értesülések szerint ma kora este visszatér Mbappé, de vajon milyen maszkban?

A francia válogatott, és a Real Madrid sztárja vállalja a lengyelek elleni összecsapást.

Kylian Mbappé még az osztrákok elleni csoportmeccsen szenvedett orrcsonttörést, a franciák csatárcsillaga azonban ma 18 órától a lengyelek ellen labdaéhesen tér vissza a pályára - írja a L'Équipe, francia szaklap.









Ahogy fogalmaznak, az edzéseken négy maszkot próbált ki Mbappé, húsz percenként cserélgette, megnézte azokat élesben is. Majd végül egy sötétebb színű mellett döntött elvileg, melyet az UEFA is engedélyezett.

Bernard Lions, a L'Équipe szakírója azt is hozzátette, elnézve az edzéseken nyújtott teljesítményét, a néhány napos kihagyását, még inkább labdaéhesen várja a lengyelek elleni összecsapást Mbappé. Az újságíró gondolatait végül azzal zárta, nem lenne meglepve, ha Lengyelország ellen gólt is szerezne a Real Madrid új szerzeménye.

Június 25-én 18 órától minden kiderül, akkor kezdődik ugyanis a Franciaország-Lengyelország mérkőzés a D csoportból, melyben ugyan a franciák továbbjutása már eldőlt, Kylian Mbappé esete így is jócskán hagyott izgalmas helyzeteket.