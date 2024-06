Eb 2024: Egy fekete maszkos férfi mászott fel a stadion tetejére a német meccs közben

Lehet csak a beázott tetőszerkezetet akarta megszerelni...

Nem csak a beázott tetőszerkezet miatt kellett szemmel tartani a Signal Iduna Park tetejét, egy maszkos férfi is zavart okozott a rendezőknek.





A 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság egyik mérkőzése alatt különleges esemény történt: egy férfi felmászott a stadion tetejére, ami azonnali rendőri beavatkozást igényelt. A rendőrség tájékoztatása szerint 22 óra 27 perckor ment a tetőre egy ismeretlen férfi, a találkozó közben. Később több felszólításra sem volt hajlandó elhagyni a tetőt. A rendőrségi különleges egység (SEK) is a helyszínre érkezett, hogy megoldják a helyzetet.

Az eset a Németország-Dánia mérkőzése közben történt, amikor a stadion tetejére egy ismeretlen maszkos férfi mászott fel. A biztonsági szolgálatok gyorsan reagáltak, és a rendőrség különleges egységeit is riasztották. Az esemény rövid ideig tartó zűrzavart okozott a nézők körében, de szerencsére senki sem sérült meg. Michael Oliver játékvezető is magához hívta a két kapitányt a második játékrész kezdőrúgása előtt, majd Ilkay Gündogannak és Kasper Schmeichelnek is megmutatta, hogy mi miatt csúszik a félidő kezdése.

A meccs ennek ellenére folytatódott. A találkozó közben egy helikopter is megvilágította a tetőt, hogy szemmel tartsa a férfit. A videók tanúsága szerint, csak a hármas sípszó után tudták letartóztatni a stadion tetejére felmászó nézőt.

A férfit végül biztonságban lehozták a tetőről, és azonnal őrizetbe vették. Az eset körülményeit és a férfi motivációit még vizsgálják a hatóságok. Vasárnap reggel a rendőrség azt közölte: a letartóztatott személy egy 21 éves osnabrücki fiatalember volt.

A stadion biztonsági rendszereinek áttekintésére és esetleges megerősítésére is sor kerül a jövőbeni hasonló incidensek elkerülése érdekében.