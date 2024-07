Eb 2024: Diogo Costa nem csak hős, még rekorder is lett

Ezúttal a portugálok kapusa döntött új rekordot az Eb-n.

A portugálok a szlovénokon tizenegyespárbajjal jutottak túl a hétfő esti Eb-nyolcaddöntőben, a legnagyobb részt a sikerből pedig a portugálok kapusa, Diogo Costa vette ki, aki rekorder is lett ezzel.

Josip Ilicic, Jure Balkovec és Benjamin Verbic lövését is kivédte Diogo Costa, olyan pedig még soha nem fordult elő Eb-n, hogy egy hálóőr a tizenegyespárbaj során három lövést is megfogjon.

ezzel a portugál cerberus új rekordot állított be, vagyis lassan-lassan tényleg ez a rekordok Európa-bajnoksága.