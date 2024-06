Eb 2024: Botka Endre szerint sikerült elhallgattatniuk a győzelemmel a károgókat

Egy ország örült a magyar válogatott skótok elleni győzelmének, de persze kritikusok mindig is voltak, vannak és lesznek.

Botka Endre, a Ferencváros és a magyar válogatott labdarúgója szerint több szempontból is fontos volt a skótok elleni győzelem.









Botka a vasárnap esti skótok elleni 1-0-s győzelem után arról is beszélt, hogy a sikerük most nem csak a továbbjutás szempontjából lehet fontos, hanem ezzel szerinte sikerült elhallgattatniuk a károgókat is.

Mert ugye azok mindig is voltak, vannak és lesznek, de talán egy-egy ilyen siker után, amikor egy ország összefog, ők is csatlakozhatnának.