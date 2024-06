Eb 2024: Bemutatkozik Portugália, Csehország és Törökország is

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára Németország ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A török válogatott ellen debütál a története első Európa-bajnokságán résztvevő georgiai labdarúgó-válogatott kedden este Dortmundban, az F csoport első fordulójában, a négyes másik két tagja, a Cristiano Ronaldo vezette Portugália, valamint a cseh együttes pedig Lipcsében csap össze.

Minden bizonnyal nagyobb érdeklődés kíséri majd a 2016-ban Eb-győztes portugálok bemutatkozását, a csapatot ugyanis a szakértők többsége akár a végső sikerre is esélyesnek tartja. Portugália az Eb-k történetében negyedszer találkozik Csehországgal, amely 1996-ban a negyeddöntőben Karel Poborsky emlékezetes, átemelős góljával ejtette ki a riválist. A 2008-as és a 2012-es kontinensviadalon aztán már portugál siker született a két csapat összecsapásán: előbbi tornán a csoportkörben 3-1-re, utóbbi eseményen pedig a negyeddöntőben 1-0-ra nyertek Ronaldóék, s az ötszörös aranylabdás világsztár mindkét találkozón eredményes volt.

A sportstatisztikákkal foglalkozó Gracenote előzetes erőfelmérője szerint a Roberto Martínez szövetségi kapitány által irányított Portugáliának 7,4 százalék az esélye arra, hogy az idén magasba emelje a trófeát. A csapatnak ez a kilencedik Eb-szereplése, először 1984-ben jutottak ki a tornára, majd 1996 óta mindegyik Eb-n részt vettek.

A selejtezősorozatot imponáló magabiztossággal teljesítették Ronaldóék, ugyanis mind a 10 mérkőzésüket megnyerve, 36 rúgott és csak két kapott góllal végeztek csoportjuk élén. A mérkőzésnek közvetett magyar vonatkozása is lesz, a 41 éves portugál védő, Pepe ugyanis megdöntheti Király Gábornak, a magyar válogatott korábbi kapusának a rekordját. Király a 2016-os tornán 40 évesen és 86 naposan lépett pályára, ezzel eddig ő a legidősebb játékos, aki szerepelt Európa-bajnoki mérkőzésen. Ami csak a mezőnyjátékosokat illeti, ott Lothar Matthäusé a fennálló csúcs, ő a 2000-es kontinensviadalon, éppen Portugália ellen játszott 39 évesen és 91 naposan.

A 39 esztendős Cristiano Ronaldo már így is számos rekord tulajdonosa, így ő lépett pályára a legtöbb Eb-mérkőzésen, szám szerint 25-ön, és ő a kontinenstornák legeredményesebb játékosa is 14 góllal. Mindezek mellett ő az egyetlen futballista, aki öt Eb-n is eredményes volt, a legutóbbi öt tornán ugyanis kivétel nélkül betalált legalább egyszer. Ha Ronaldo a portugálok mindhárom csoportmeccsén lehetőséget kap, akkor eléri az 50 mérkőzést világeseményeken (vb, Eb), ahhoz pedig ötször kell eredményesnek lennie, hogy megszerezze pályafutása 900. gólját klub és válogatott szinten.

Ami az 1976-ban Európa-bajnok cseheket illeti, nekik ez már történetük 11. Eb-je, a selejtezőben viszont másodikként végeztek az albánok mögött az E csoportban. A játékosaik közül a Bayer Leverkusennel veretlenül német bajnokságot nyerő Patrick Schick lesz a figyelem középpontjában, ő ugyanis a cseh labdarúgás történetének legeredményesebb futballistája lehet az Eb-ken szerzett találatok szempontjából. Schick jelenleg öt gólnál jár (mindet a 2021-ben rendezett 2020-as tornán szerezte), ezzel holtversenyben áll az élen a 2004-es tornán szintén ötször eredményes Milan Barossal.

A Törökország-Georgia találkozónak papíron az olasz Vincenzo Montella szövetségi kapitány által irányított törökök az esélyesei, az egyetlen intő jel az lehet a számukra, hogy az eddigi öt Eb-szereplésük alkalmával minden alkalommal elbukták az első csoportmeccsüket. Ehhez hasonló negatív rekordja egyetlen más válogatottnak sincs. Sokat számít majd, hogy mennyire sikerült formába kerülniük a játékosoknak, a török együttes ugyanis az Eb előtt ötmeccses nyeretlenségi sorozatot produkált, ez pedig a legrosszabb széria a kontinenstornán résztvevő 24 csapat között.

A FIFA-világranglista 75. helyén álló Georgia az egyetlen újonc az Eb-mezőnyben, a keretében pedig 18 ország 24 csapatának játékosai kaptak helyet, s mindössze ketten játszanak hazájuk bajnokságában.

A török-georgiai találkozó 18, a portugál-cseh mérkőzés pedig 21 órakor kezdődik kedden, az M4 Sport mindkét meccset élőben közvetíti.

