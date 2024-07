Eb 2024: Alexander-Arnold kikotyogta, volt olyan játékos, aki nem akart büntetőt rúgni

Aki mer, az nyer.

Az angol válogatott a 120 percet követő büntetőpárbajban tudott felülkerekedni Svájcon az Európa-bajnokság negyeddöntőjében. Gareth Southgate által kijelölt öt labdarúgó mindegyike érvényesítette a maga pontrúgását, azonban a csereként beálló Trent Alexander-Arnold elmondása szerint volt olyan labdarúgó, aki nem akarta vállalni a tizenegyest.



A Liverpool sztárja, Trent Alexander-Arnold a hosszabbítás második félidejében lépett pályára, hogy részt vegyen a büntetőpárbajban. Utolsó pontrúgóként betalált, így Angliát az elődöntőbe juttatta.

Gareth Southgate döntése, hogy becseréli Alexander-Arnoldot a büntetőrúgás miatt, kifizetődött, mivel a játékos Yann Sommer kapust a rossz irányba küldte el. Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka és Ivan Toney is sikeresen értékesítette saját büntetőjét, míg Jordan Pickford sikeresen hárította Manuel Akanji próbálkozását.

A 25 éves játékos a mérkőzés után barátokkal és családdal ünnepelt, és egy, a netre feltöltött videóban hallható, ahogy azt mondja, "nem akart büntetőt rúgni". Ez a megjegyzése nagy diskurzust váltott ki az internet népénél, hogy vajon ki nem akarta vállalni a rúgást.

A pályán lévő játékosok közül Jordan Pickford, John Stones, Kyle Walker, Declan Rice, Luke Shaw és Eberechi Eze nem rúgtak büntetőt. Azonban a szurkolók szerint a 25 éves játékos Harry Kane-re és Phil Fodenre gondolhatott. Mindkét játékost lecserélték a hosszabbításban, Alexander-Arnold Fodent, Toney pedig Kane helyett állt be – pillanatokkal azután, hogy az angolok csapatkapitánya a pálya szélén Gareth Southgate-nek ütközött, miután Manuel Akanji meglökte.

Azonban az is lehetséges, hogy a liverpooli védő egy svájci játékosról beszélt. Többször is megmérkőzött már Akanjival, és játszott Xherdan Shaqirivel is a Liverpoolban. Az angol válogatotthoz közel álló források szerint a tizenegyeseket Southgate és edzői stábja választotta ki – a játékosok pedig nem kaptak választási lehetőséget.