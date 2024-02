Easy? Marco Rossi értékelte a Nemzetek Ligája-sorsolást!

Megszólalt a kapitány!

Fogadj 20-szoros szorzóval a Super Bowlra, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Mint ismeretes, Magyarország a csütörtöki Nemzetek Ligája-sorsolás alkalmával az A3-as csoportba került Hollandia, Németország és Bosznia-Hercegovina mellé.

A cikk lejjebb folytatódik

Marco Rossi szövetségi kapitány közösségi oldalán úgy fogalmazott, "Készen állunk az új csoportra! Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy áttörő sikerünk lehessen!", majd az mlsz.hu-nak bővebben is értékelte a sorsolást.

"Ezen a szinten, az A ligában lehetetlen gyengébb ellenfelet kapni, kizárólag erős riválisok várnak ránk ősszel. Hollandia és Németország a papírforma szerint jobb csapat nálunk, míg a bosnyákok ellen kiegyenlített erőviszonyokra számíthatunk. A papírforma azonban nem mindig igazolódik be a pályán, minden mérkőzésen születhet meglepetés - számunkra kellemes és kellemetlen is. Érdekes lesz újra összemérni az erőnket a németekkel, és a hollandok elleni összecsapásaink is izgalmasak lesznek" - mondta a mieink trénere.