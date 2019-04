E-sport: Nagy csatákra került sor a HPCL 2. fordulójában

Tovább folytatódnak a küzdelmek a virtuális foci világában.

A Hungarian Pro Clubs League (HPCL) második játéknapján sem tétlenkedtek a csapatok, hatalmas csatákat láthatott a közönség.

Az első osztályban az egyik legnagyobb rangadónak a DVSC eSport - grandcasino.hu és a DigiSport összecsapása ígérkezett. A derbi nem is okozott csalódást, mindkétszer a cívis város csapata jött le győztesként a pályáról. Kétszer nyert a Nice gaming is az UTE eSport ellen, és a Veszprém Futsal eSport is ugyanilyen mutatókkal hagyta el a pályát a Puskás eSport ellen. A Dr. Relax eSport 3-3 ponton osztozkodott a DVTK eSporttal szemben, az Budapest eSport pedig nem bírt a Trollfoci-Háloszaggató eSporttal, egy döntetlen mellett a trollok egy győzelemmel távoztak.

A góllövőlistát Szilva (Nice Gaming) és Becker Norbi (Dr. Relax eSport) vezeti 4-4 találattal, utánuk 3 egységgel következik Aranyhaj (Trollfoci-Hálószaggató eSport) és Zozy (DigiSport Honvéd).

Gólpasszok tekintetében elképesztő holtverseny alakult ki, 3 assziszttal áll 8 játékos is ezen a tabellán, a névsor a következő: Gyurma (DigiSport Honvéd), Jakab Szabi (Dr. Relax eSport), Luki (Dr. Relax eSport), Majorosi Krisz (MTK Budapest eSport), Bali (Nice Gaming), Gódor Donát (DVSC eSport - Grandcasino.hu), Snajdi (Trollfoci-Hálószaggató eSport), Frühwirth (Veszprém Futsal eSport)

A forduló álomcsapata: Spetike (Veszprém) - Szerda Misi (DVSC), Jasononer (Puskás), Scrim (N6), Botiboy (Trollfoci) - Badzoli (Veszprém), Gódor (DVSC), Deep (N6), Luki (Dr. Relax) - Matetem (DVSC), Szilva (N6)

A másodosztály és a harmadik vonal eredményeiért kattintsatok a HPCL oldalára.